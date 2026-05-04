Rusia declaró un alto al fuego unilateral y advirtió de un ataque masivo al centro de Kiev si Ucrania no respeta el cese de hostilidades

Este lunes, Rusia declaró unilateralmente una tregua con Ucrania durante los días 8 y 9 de mayo por la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con "un ataque masivo con misiles" si Kiev no respeta el cese de hostilidades.

Así lo confirmó el Ministerio de Defensa ruso mediante la aplicación de mensajería MAX, promovida por el Kremlin, en la que aseguró que la decisión se tomó "de acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas rusas", el presidente Vladimir Putin.

Cabe mencionar que el mandatario ruso había propuesto este alto el fuego la semana pasada durante una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante eso, Ucrania había solicitado más detalles de la propuesta y había insistido en su petición de una tregua más duradera para favorecer las negociaciones de paz entre ambas naciones que se encuentran estancadas.

En su mensaje de este lunes, el Ministerio de Defensa ruso advirtió a Ucrania y dijo que si "intenta implementar sus aviones criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev".

"Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de abandonar la ciudad rápidamente", sentenció.

Tras conocerse el anuncio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país observará su propia tregua con Rusia el 5 y el 6 de mayo.

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En un mensaje en la plataforma X, Zelenski explicó que no habían recibido ninguna solicitud "sobre las modalidades de un cese de las hostilidades" y anunció "un alto al fuego a partir de las 00H00 de la noche del 5 al 6 de mayo".

Rusia conmemora el 9 de mayo la victoria soviética sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial y, para ello, lleva a cabo un imponente desfile en la Plaza Roja de Moscú, aunque este año el Kremlin dijo que no desplegaría material militar en las celebraciones por la "amenaza terrorista" planteada por Kiev.

Ucrania, por su parte, solía celebrar también la victoria sobre la Alemania nazi en 1945 el 9 de mayo, pero desde 2023, después de más de un año combatiendo la invasión rusa, decidió avanzarla al 8 como el resto de países occidentales.