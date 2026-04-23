Entrenador de la Selección Argentina Sub-17 rompió el silencio sobre declaraciones de uno de sus dirigidos en contra de Colombia tras el Sudamericano

Cuatro días después de la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina, que terminó con goleada a favor de los cafeteros, se sigue hablando sobre las polémicas declaraciones de un jugador gaucho al término del encuentro.

Las palabras de Julio Coria han causado polémica por el calibre de los términos utilizados. El jugador dijo en la transmisión de Conmebol: "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre”.

Este jueves, el entrenador de la selección argentina, Diego Placente, rompió el silencio y opinó sobre los dichos de su dirigido.

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En entrevista con DSports Radio, Placente, rechazó las declaraciones de su jugador tras la goleada propinada por la selección colombiana y dio a conocer que pedirá disculpas próximamente.

“Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, dijo el entrenador argentino.

Por último, el director técnico fue enfático en afirmar que Colombia fue mejor que su selección en el partido de la gran final que se disputó el pasado domingo en Luque.

“Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”, sentenció.

El entrenador de la selección Colombia, Fredy Hurtado, también se refirió este miércoles sobre los dichos del argentino.

En entrevista con el canal deportivo DSports, Hurtado aseguró que los jugadores Sub-17 “son chicos” y están en proceso de aprendizaje.

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“Tomarlos en caliente después de un partido, una final que acaban de perder, es complejo”, dijo el entrenador.

En ese sentido, señaló que en su equipo de trabajo preparan a los jugadores para que puedan responder las preguntas de la prensa.

“Acá antes de cada entrevista se les direcciona un poco sobre más o menos qué les van a preguntar, qué se puede responder”, declaró.