En medio de la crisis que atraviesa el Real Madrid, crece el rumor de que Mourinho vuelva al banquillo del cuadro 'merengue'

En medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el Real Madrid, desde ya se habla del posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el banquillo del cuadro 'merengue'.

Entre las opciones aparece un serio candidato que ya pasó por la dirección técnica de la 'casa blanca': José Mourinho.

Hasta el momento, los rumores sobre el regreso de 'Mou' han tomado fuerza en diarios y programas deportivos españoles.

A pesar de los reportes, la postura pública del portugués ha sido de prudencia, aunque no ha cerrado la puerta definitivamente al equipo de la capital española.

'The Special One', hace unos meses, en una rueda de prensa, fue consultado por el periodista español del espacio periodístico 'El Chiringuito de Jugones', Edu Aguirre sobre su eventual retorno al Real Madrid.

En aquel entonces, fue preguntado sí es posible decirle que "no" al Real Madrid y a Florentino Pérez. Ante la interrogante, Mourinho contestó firme: "Sí, se puede".

José Mourinho dirigió al Real Madrid durante tres temporadas, desde mayo de 2010 hasta el final de la temporada 2012/2013.

Llegó tras ganar el triplete con el Inter de Milán y se despidió tras finalizar la campaña 2012-13, consiguiendo una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

VEA TAMBIÉN Esta fue la enorme atajada del 'Dibu' Martínez en partido que le dio histórica clasificación a su equipo a final de la Europa League o

El estratega luso ha consolidado una carrera de enorme éxito, acumulando más de 25 títulos. Su palmarés destaca por ganar títulos nacionales e internacionales en Portugal, Inglaterra, Italia y España, incluyendo dos UEFA Champions League, dos Europa League/Copa UEFA y una UEFA Conference League.