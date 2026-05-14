NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Donald Trump

"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto": Trump asegura que Xi Jinping le ofreció su ayuda para desbloquear el cruce marítimo

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario norteamericano dijo, además, que el líder asiático le garantizó que no enviará material militar al régimen de Irán en el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, a quien visita por estos días, le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz en Medio Oriente.

Además, dijo que el líder asiático le garantizó que no enviará material militar al régimen de Irán en el conflicto que mantiene actualmente con Washington tras los ataques de finales de febrero.

"Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.

o

Y añadió: "Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'".

El estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos del régimen de Irán el 28 de febrero.

Dicha ruta fluvial representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, junto con otras materias primas clave.

El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales. Aunque Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes a pesar del débil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

o

Por otro lado, el control del estrecho por parte de la parte iraní sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos, que hasta la fecha no han logrado ningún avance.

Con la puesta en marcha de la Operación Furia Épica, Estados Unidos apoyado por Israel atacó objetivos del régimen islámico ante la “amenaza inminente” por su programa nuclear.

Al comienzo de los ataques, Trump anunció la muerte del líder del régimen, el ayatolá Alí Jamenei, lo que recrudeció el conflicto en Medio Oriente.

Temas relacionados:

Donald Trump

Visita oficial

China

estrecho de Ormuz

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Tim Kaine, senador demócrata (AFP)
Demócratas

"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

Donald Trump y manifestante en Venezuela - Fotos AFP y NTN24
Presos políticos en Venezuela

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Muerte de Víctor Quero bajo custodia del régimen venezolano - Foto: EFE
Víctor Hugo Quero

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

Daniel Noboa - AFP
Estados Unidos

Daniel Noboa visita Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

Más de Actualidad

Ver más
Gala de Corresponsales de la Casa Blanca - Foto: EFE
Donald Trump

Trump difunde fotografía y video del hombre que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en Washington

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gala de Corresponsales de la Casa Blanca - Foto: EFE
Donald Trump

Trump difunde fotografía y video del hombre que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en Washington

Tim Cook, CEO de Apple (AFP)
Apple

Sorpresa en Apple: el legendario Tim Cook dejará la dirección de la compañía tras 15 años

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Foto de referencia
Gustavo Petro

Petro se pronunció sobre foto que publicó Trump con Venezuela como estado 51 de EE. UU.; habla de traición a Simón Bolívar

Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Militar sostiene un delfín - Foto generada con la IA de Canva
Régimen de Irán

"En toda guerra, toda arma es posible": analista sobre presunto plan del régimen de Irán de usar delfines con bombas tipo kamikaze contra embarcaciones de EE. UU.

Central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Foto: AFP
Apoyo

Estados Unidos brindará ayuda de 100 millones de dólares para restaurar la protección de Chernóbil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre