"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto": Trump asegura que Xi Jinping le ofreció su ayuda para desbloquear el cruce marítimo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, a quien visita por estos días, le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz en Medio Oriente.

Además, dijo que el líder asiático le garantizó que no enviará material militar al régimen de Irán en el conflicto que mantiene actualmente con Washington tras los ataques de finales de febrero.

"Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.

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Y añadió: "Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'".

El estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos del régimen de Irán el 28 de febrero.

Dicha ruta fluvial representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, junto con otras materias primas clave.

El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales. Aunque Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes a pesar del débil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

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Por otro lado, el control del estrecho por parte de la parte iraní sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos, que hasta la fecha no han logrado ningún avance.

Con la puesta en marcha de la Operación Furia Épica, Estados Unidos apoyado por Israel atacó objetivos del régimen islámico ante la “amenaza inminente” por su programa nuclear.

Al comienzo de los ataques, Trump anunció la muerte del líder del régimen, el ayatolá Alí Jamenei, lo que recrudeció el conflicto en Medio Oriente.