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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Mujeres de Ataque

“No era la mejor alumna, pero sí tenía una estética increíble y era la consejera de mis amigas”: Silvia Tcherassi

mayo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La reconocida diseñadora colombiana contó cómo inició su camino en la moda para llegar a ser una de las diseñadoras más prestigiosas de la industria.

Silvia Tcherassi es una diseñadora colombiana que ha hecho grande el nombre del país en el mundo de la alta moda, la barranquillera tiene boutiques en Colombia, España y Estados Unidos con una marca que lleva su mismo nombre de gran éxito internacional.

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La diseñadora pasó por Mujeres de Ataque con Juan Lozano para hablar de su vida, de su trabajo y de su historia acerca de cómo logró llegar tan lejos y poner el nombre de Colombia en la industria de la moda.

Desde pequeña siempre me gustaba la moda y no solo eso, siempre me gustaba lo que era bello y lo perseguía, he sido obsesionada con las cosas lindas y a lo ordinario encontrarle algo extraordinario. Esa parte de la estética ha sido muy importante”, contó Silvia Tcherassi sobre sus inicios.

Desde pequeña fui así, no era la mejor alumna, pero siempre tuve una estética increíble y era la consejera de mis amigas”, añadió la diseñadora barranquillera.

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