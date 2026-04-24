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Viernes, 24 de abril de 2026
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OTAN

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El presidente el la unión americana, Donald Trump, se ha quejado reiteradamente de la nula colaboración de Pedro Sánchez.

Ante la falta de cooperación del Gobierno de España en cabeza de Pedro Sánchez en las operaciones militares contra la cúpula criminal de Irán, el Pentágono estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN.

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La medida estaría propuesta en un correo electrónico interno del Departamento de Guerra, revelado a la agencia Reuters por un funcionario de Estados Unidos, bajo condición de anonimato.

El presidente el la unión americana, Donald Trump, se ha quejado reiteradamente de la nula colaboración de Pedro Sánchez.

Fue el pasado 3 de marzo que se dio a conocer que el presidente Trump ordenó el cese de negociaciones con España, calificando a la administración que preside Pedro Sánchez como un "aliado terrible".

Trump, en ese sentido, dijo que EE. UU. cortaría todo comercio con España después de que el país europeo se negara a permitir que el Ejército de la unión americana utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

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"España se ha portado fatal", sostuvo Trump ante periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y acotó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con España.

“España ha sido terrible... Estamos en contacto (diplomático con España), vamos a conversar más con ellos (Gobierno de España)”, añadió Trump, en ese entonces.

La tensión más reciente entre Estados Unidos y España se dio en el marco de un encuentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En dicha tribuna internacional, el mandatario de EE. UU. criticó a Sánchez por no elevar su presupuesto de defensa.

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Consecuentemente, el jefe de Estado de Estados Unidos advirtió a la gestión del país europeo con "castigos comerciales" y aranceles punitivos como respuesta a lo que considera una falta de compromiso con la OTAN.

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