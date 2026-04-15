Nobel de la Paz encarcelada en Irán, en estado crítico: "se observaron claros signos de deterioro"

La salud de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, se encuentra en estado crítico, según su entorno.

La mujer, vale recapitular, sufrió un infarto el mes pasado, en la prisión en la que se encuentra recluida en el norte de Irán.

Mohammadi, de 53 años, fue arbitrariamente privada de libertad el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales de Irán durante una ceremonia fúnebre.

Familiares y abogados de la Nobel de la Paz de 2023 recibieron autorización para realizarle el sábado una visita.

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Durante el encuentro "se observaron claros signos de deterioro de su estado general y su condición física se describió como crítica", informó su fundación en un comunicado.

En una primera visita de sus allegados a finales de marzo, se supo que había sufrido un infarto a principios de ese mismo mes.

Tras la reunión del sábado la Nobel "se ha debilitado mucho y ha perdido mucho peso", según su hermano.

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Narges Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha incansable contra la opresión de las mujeres en Irán.

Su lucha contra la pena de muerte, la tortura y el velo obligatorio, la convierte en un símbolo de lucha contra la teocracia iraní.