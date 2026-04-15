Tras perder en Copa Libertadores contra Boca, el venezolano César Farías confrontó a un periodista en plena rueda de prensa: "¿Está de chiste o qué?"

El pasado martes 14 de abril, Boca Juniors y Barcelona SC (Ecuador) jugaron por la segunda fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

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El conjunto xeneize hizo valer la localía al ganar por goleada 3-0 sobre el conjunto de la 'mitad del mundo'.

Tras la contundente derrota, el DT venezolano del Barcelona, César Farías, protagonizó un tenso cruce en rueda de prensa.

Al oriundo de Güiria no le gustó la actitud de un comunicador social en la mencionada conferencia.

Puntualmente, Farías confrontó al periodista: "¿Está de chiste o qué? Yo soy una persona respetuosa y me gusta que me respeten", dijo.

Además de la confrontación, Farías analizó los errores defensivos de su oncena.

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Tras la jornada 2, Boca lidera el Grupo D de la Copa Libertadores con 6 puntos, seguido por Cruzeiro, mientras que Universidad Católica y Barcelona SC cierran la tabla.

La fase de grupos de la Libertadores 2026 se disputa con 32 equipos divididos en 8 grupos de cuatro integrantes cada uno.

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En esta etapa, cada club juega seis partidos en total (tres de local y tres de visitante) bajo un sistema de todos contra todos dentro de su zona.