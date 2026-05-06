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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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hantavirus

Barco foco de hantavirus se dirige a territorio español

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Una experta de la OMS señaló que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala

El crucero afectado por un brote de hantavirus llegará a la isla española de Tenerife "en un plazo de tres días" y la evacuación de los pasajeros comenzará a partir del 11 de mayo, según el gobierno de España.

El futuro del barco MV Hondius de banderas neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo, y su inminente llegada a las islas Canarias desde Cabo Verde se produce pese a la oposición del gobierno regional del archipiélago del Atlántico.

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La ministra de Sanidad española, Mónica García, declaró en una rueda de prensa en Madrid que el barco llegará a Granadilla, en la isla canaria española.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados. El crucero, en tanto, se dirigió a Canarias.

Previamente, dos aviones despegaron de Cabo Verde con destino a Países Bajos.Uno de ellos, con dos expasajeros del crucero, aterrizó en Ámsterdam.

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Los servicios de emergencia de Alemania indicaron que recogieron a uno de los evacuados y lo trasladaron a un hospital de Dusseldorf.

Por su parte, una experta de la OMS señaló que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.

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