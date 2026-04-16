¿Está cerca de caer el régimen de Cuba? La dictadura responde ante posibles planes militares de Trump

La posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos a Cuba toma fuerza tras el reporte exclusivo de USA Today que reveló que El Pentágono ha intensificado de manera discreta la planificación de posibles operaciones militares en la isla.

Este jueves el jefe del régimen, Miguel Díaz - Canel hablo de dicha operación como una posibilidad. Durante un evento público dijo que el país está "listo" para afrontar una agresión militar de Washington.

Y es que, según fuentes cercanas a la Casa Blanca y al departamento de Defensa, citadas por el diario estadounidense, los militares están acelerando la preparación de operaciones para ejecutar cualquier instrucción que del presidente Donald Trump.

El propio Pentágono respondió de forma oficial que está preparado para cumplir las órdenes del presidente. Este movimiento se produce en medio de un fuerte cruce de declaraciones entre Trump y el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Juan Antonio Blanco, exdiplomático cubano y experto en relaciones Cuba - Estados Unidos, habló en La Tarde de NTN24 al respecto de la posible intervención militar de EE. UU. a Cuba y aseguró, en otras palabras, que ‘cuando el río suena, piedras lleva’.

“El 3 de enero no llegó abruptamente en Venezuela, sucedió después de operativos que llevaban más de seis meses… Se dieron toda una serie de pasos y se trató de persuadir a Maduro, ahora vemos pasos similares con Cuba”, aseveró el experto.