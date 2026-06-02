"Lo que observamos es la sorpresa de Diosdado ante un anuncio que no conoce, muestra una suerte de persecución a los actos criminales que él ha venido desarrollando": Gustavo Tovar

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sorprendido a todos al anunciar que quiere acabar con la extorsión con la creación de la plataforma "0800-extorsión".

Sin embargo, lo que ha generado reacciones es la cara que ha puesto el número dos del régimen, Diosdado Cabello, tras las palabras de Rodríguez en pleno acto mientras anunciaba la plataforma digital contra la extorsión y la "matraca".

Para hablar sobre este tema, Gustavo Tovar, activista en derechos humanos y director de la serie documental 'La Peste Chavista', conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre el anuncio de Delcy, el invitado señaló que "Venezuela edificó con el chavismo una corporación criminal" y que "es un ejército constituido de ladrones, corruptos, mafiosos y matraqueros, y no hay duda de que la punta del vértice de la pirámide está constituida por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez".

Y afirmó que, para que su propuesta sea creíble: "Habría tomado a Diosdado Cabello, que estaba sentado al lado de ella muy disgustado, encarcelarlo y ahí sí rota el vértice, se empieza a desmoronar esta corporación criminal en donde el 'patrón del mal', Diosdado, estuviese ya encarcelado".

Tovar puntualizó que la reacción de Cabello, la cual ha dado de qué hablar, indica que "lo que observamos es la sorpresa de Diosdado ante un anuncio que no conoce y la sorpresa, aunque intenta esconderla, su sorpresa muestra una suerte de persecución a los actos criminales que él ha venido desarrollando y con los que está íntimamente vinculado".

"De manera muy metodológica científica, los Estados Unidos están gastando su psique de manera gradual para no solo agotarlo, sino que en algún momento haya alguien que lo entregue", añadió el activista, quien también explicó que "se están generando tantas rupturas internas que alguien va a decir: "Me voy a quedar con estos millones que ofrecen por la captura de Diosdado; lo entregan".

"Han ido desmontando las bases que apoderaban a Diosdado en la república del crimen creada por Chávez". Y está generando tales enemigos que la opción más sencilla, una vez que el rey del crimen ha caído, es entregarlo", comentó.