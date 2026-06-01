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Lunes, 01 de junio de 2026
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Análisis

"Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros de EE. UU.": Antonio de la Cruz sobre toma de la casa de Leopoldo López por parte del régimen venezolano

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el analista político se refirió a la toma de la vivienda del opositor que fue convertida en un centro para la tercera edad.

El analista político Antonio de la Cruz, quien es presidente de Inter American Trends, se refirió en NTN24 a la toma de la Casa del líder opositor Leopoldo López por parte del régimen chavista en Venezuela.

“Esta acción tiene una carga política evidente”, señaló De la Cruz.

Además, indicó que “el Manifiesto de Panamá está generando malestar” en el régimen, ahora a cargo de Delcy Rodríguez.

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“Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros también (...) internamente están muy divididos”, añadió, haciendo referencia a los ejercicios de EE. UU. en la embajada en Caracas.

Y concluyó diciendo que “ese régimen está acabando cada vez más su terminación”.

“Eso no ayuda en términos de una relación con lo que está planteando Estados Unidos”, comentó.

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En cuanto al tema de las elecciones a la Presidencia de Colombia, que se definirá entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el invitado dijo que “son dos caimanes del mismo caño”.

“Cuando uno ve el triunfo de Abelardo contra Iván es porque tienen las mismas características el uno del otro”, dijo.

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