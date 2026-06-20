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Mundial 2026

Así fue la llegada de la madre de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, a Miami tras recibir su visa

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vozinha, arquero de Cabo Verde / FOTO: EFE
Vozinha, arquero de Cabo Verde / FOTO: EFE
El portero sensación del mundial había dicho en una entrevista que su madre no pudo acompañarlo en el debut porque no tenía aprobada la visa.

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, héroe del empate sin goles contra España en el Mundial 2026, podrá finalmente ver a su madre entrar en Estados Unidos, después de que las exigencias financieras para obtener un visado se lo impidieran, anunció el miércoles un dirigente demócrata en el Congreso estadounidense.

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"Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay", declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

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El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

Solucionado el inconveniente, Ana Cândida Évora, la mamá del arquero sensación del mundial agarró sus maletas y se fue rumbo a Miami para acompañar a su hijo en el próximo partido de Cabo Verde en el Mundial que será frente a Uruguay este domingo 21 de marzo.

La mujer arribó al aeropuerto vestida con una camiseta rosa y fue recibida por personal acreditado por FIFA. En el lugar se hizo presente la prensa y la señora le dejó un mensaje a su hijo: “Quiero desearle buena suerte y que haga un buen partido”.

Ante España el lunes en la apertura del Grupo H, Vozinha rechazó todos los ataques de la Roja y mantuvo su portería a cero, dando a su país, un archipiélago de unos 500.000 habitantes situado frente a la costa noroeste de África, el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

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Elegido mejor jugador del partido y convertido en una de las imágenes de la jornada, Vozinha, de 40 años, terminó llorando tras el silbatazo final, rodeado de sus compañeros.

"Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, fallecieron hace unos años. Lo hicieron todo por mí y hoy no estaban aquí. Mi madre tampoco pudo venir por el visado", explicó, precisando que no había "logrado reunir a tiempo el dinero suficiente".

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