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Viernes, 05 de junio de 2026
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Tareck El Aissami

"Me quedan pocos días de vida": Tareck El Aissami, señalado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Tareck El Aissami, señalado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Tareck El Aissami, señalado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Según medios independientes venezolanos, El Aissami informó a su equipo legal que le "quedan pocos días de vida" si no recibe atención médica urgente.

Tareck El Aissami, señalado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana aseguró sentirse "cerca de la muerte".

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La defensa de este exfuncionario del régimen de Miraflores denunció que sufre un grave deterioro físico por complicaciones derivadas de una cirugía de hernia testicular realizada bajo custodia del Estado.

Según medios independientes venezolanos, El Aissami informó a su equipo legal que le "quedan pocos días de vida" si no recibe atención médica urgente para tratar su hernia, la cual estaría a punto de estallar.

Hace pocas semanas, El Aissami rompió el silencio desde su reclusión (El Rodeo I) para denunciar que permanece aislado en una celda de castigo y que ha sufrido torturas.

Señalado de desviar miles de millones de dólares, El Aissami solicitó a inicios del mes de mayo del año en curso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

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Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

Asimismo, el que por muchos años fue uno de los 'brazos fuertes del régimen', instó a la juez Alejandra Romero a "abrir las puertas del tribunal".

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A El Aissami se le imputan delitos de 'traición a la patria', 'apropiación o distracción del patrimonio público', 'alardeamiento o valimiento', 'legitimación de capitales' y 'asociación para delinquir'.

Según estimaciones, Tareck El Aissami, presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

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