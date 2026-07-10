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Viernes, 10 de julio de 2026
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Noruega

Haaland enfrenta al país donde nació en el partido más importante de la historia de Noruega

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
El delantero del Manchester City buscará meter a los noruegos en las semifinales del Mundial frente a Inglaterra, selección que también pudo representar.

El enfrentamiento entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá un ingrediente especial que va más allá de lo deportivo. No cabe duda de que todas las miradas estarán puestas sobre Erling Braut Haaland, el 9 que nació en Leeds, Inglaterra, pero decidió representar a Noruega e intentará eliminar al país que lo vio nacer.

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El atacante de la liga inglesa está viviendo uno de los mejores momentos en toda su joven carrera con la selección noruega. Después de ser el líder de una brillante campaña en las eliminatorias anotando 16 goles en ocho partidos, llega al Mundial decidido a romper una larga sequía para el país que representa.

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Sus siete anotaciones hasta el momento en el torneo, de los cuales hay dos tantos que sobresalen, nada más y nada menos que anotados a Brasil en los octavos de final, fueron determinantes para que Noruega alcanzara los cuartos de final por primera vez desde Francia 1998.

La historia de Haaland comenzó lejos de Escandinavia. Nació en Leeds en julio del año 2000, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en la Premier League, liga de Inglaterra. No obstante, apenas tres años después, su familia regresó a Bryne, en el suroeste de Noruega, tras el retiro de su padre por una lesión.

Fue el lugar donde el delantero dio sus primeros pasos en el fútbol antes de pasar por Molde, bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjær, posteriormente pasó por RB Salzburgo, Borussia Dortmund hasta llegar al Manchester City, donde conquistó todos los títulos posibles a nivel de clubes.

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Aunque podía ser seleccionado para usar la camiseta de Inglaterra por nacimiento, la posibilidad nunca estuvo realmente cerca. Según recordó la BBC, y el entonces seleccionador inglés Gareth Southgate reconoció en 2020 que Haaland siempre tuvo claro cuál era la selección que quería representar.

De hecho, el futbolista ha declarado en distintas oportunidades el fuerte vínculo que tiene con Noruega. Incluso conservar propiedades en el país siempre ha expresado su deseo de vivir en ese país cuando finalice su carrera profesional. Luego de las victorias de su selección es normal verlo liderando la tradicional celebración conocida como el "remo vikingo", una muestra del orgullo que tiene por llevar la camiseta de su selección.

Para los noruegos, el partido que jugarán contra Inglaterra surge con una oportunidad histórica. La nunca ha jugado una semifinal mundialista y ahora confía en el delantero de selección 25 años para seguir escribiendo la mejor de sus hazañas.

El partido también transforma el encuentro en una especie de revancha para Haaland. Después de toda una carrera escuchando que pudo jugar para Inglaterra, el máximo goleador noruego tendrá la posibilidad de dejar fuera del Mundial al país que lo vio nacer y hacer que Noruega juegue los ansiados ocho partidos, si avanza a semifinales, así perder, se va a quedar hasta el final del torneo disputando un partido más por el tercer y cuarto puesto.

Según destacó el periodista deportivo Andreas Korssund, citado por la BBC, Haaland se ha convertido en una figura sin comparación para un país de apenas 5,5 millones de habitantes. Su impacto trasciende el fútbol y simboliza el crecimiento de una generación que sueña con convertir a Noruega en protagonista del escenario internacional.

Ahora, con un lugar en las semifinales en juego, los dos mundos que han marcado la vida del delantero finalmente se encontrarán sobre el césped de Miami.

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