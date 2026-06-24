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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica": Gustavo Petro

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Además, el mandatario colombiano se refirió a otros temas ocurridos en las elecciones presidenciales y planteo la posibilidad de anularlos, según él, por una intervención de Donald Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue sin reconocer los resultados de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo en Colombia y que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella por encima del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Ahora planteó a través de su cuenta de X la anulación de las elecciones realizadas el pasado 21 de junio por, según él, una injerencia “pública y confesa” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”, empezó Petro su publicación.

La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución ¿por qué no se pronuncian?”, prosiguió.

“El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. Con que derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y porque Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso, ¿con qué derecho?”, acotó Petro.

Las reacciones al mensaje del presidente no se han hecho esperar: “Es un anti-demócrata y un mal perdedor”, “pide anular las elecciones en las que perdió sin ningún sustento”, “si te pasas el resultado del escrutinio nacional y los acuerdos del CNE por la faja, te vas preso”, “de qué se queja si usted se metió en las elecciones de Perú, Brasil, Argentina y le pidió a los soldados estadounidenses rebelarse”, entre otros.

A su vez, mientras cuestionaba injerencia de Trump en las elecciones, afirmó que cumplirá su palabra de aceptar lo dictaminado por los jueces: “obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra”.

“Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, concluyó el mandatario.

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La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó "irregularidades" en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la ultraderecha el domingo con un estrecho margen.

"No hemos observado ninguna irregularidad" en el conteo de papeletas, respondió Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE en Colombia.

La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La misión diplomática aseguró que, según su monitoreo, los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden "en el 99,9%".

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