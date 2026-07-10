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Viernes, 10 de julio de 2026
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Ranking FIFA

Así quedaron las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA tras el Mundial 2026: sorprendentemente Venezuela tuvo ascenso

julio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selecciones sudamericanas - Fotos: EFE
Selecciones sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto, sin clasificar a la cita orbital, recuperó lugares en la última actualización del ranking.

En los últimos días se conoció una nueva actualización del ranking FIFA mientras se disputan las últimas fases del Mundial de Norteamérica 2026.

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Las selecciones sudamericanas tuvieron cambios con respecto a la última actualización antes de la Copa del Mundo. Incluso, la selección venezolana sorprendió al ascender varios lugares en el ranking pese a no participar en la competición.

Sorprendentemente, la Vinotinto pasó del puesto 49 al 47 sin haber clasificado a la Copa del Mundo. La selección que dirige el exjugador Oswaldo Vizcarrondo disputó su último encuentro el pasado 9 de junio ante Irak con un triunfo por 2 a 0.

A su vez, otras dos selecciones que no clasificaron lograron ascender en el escalafón. Chile pasó del puesto 51 al 49, mientras Perú se ubicó en el 50 tras estar en el 52.

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Entre las selecciones clasificadas, la que mejor desempeño tuvo en el ranking fue Paraguay, que ascendió siete puestos del 41 al 34.

Otras de las selecciones que lograron ascender fueron Colombia y Brasil tras quedar eliminadas en octavos de final ante Suiza y Noruega, respectivamente.

La selección Colombia ascendió desde el puesto 13 al 11 y Brasil pasó del sexto al quinto.

No obstante, Ecuador y Uruguay tuvieron las caídas más importantes.

La selección ecuatoriana descendió del 27 al 25 y los charrúas pasaron del 16 al 20 tras quedar eliminados en la primera ronda.

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Argentina, por su parte, que sigue en competencia y disputará los cuartos de final del Mundial ante Suiza, dejó de ser la líder tras perder su lugar ante Francia.

Entretanto, la selección de Bolivia se sigue manteniendo en el puesto 77, puesto que obtuvo después de disputar el repechaje ante Surinam e Irak.

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