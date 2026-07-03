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Mundial

El look de Shakira para ver el partido de Argentina y Cabo Verde en el Mundial: así fue captada junto a sus hijos

julio 3, 2026
Por: Saúl Montes
Sasha Piqué, Shakira y Milan Piqué asisten a los MTV Video Music Awards 2023-Foto: AFP
Sasha Piqué, Shakira y Milan Piqué asisten a los MTV Video Music Awards 2023-Foto: AFP
La familia fue vista disfrutando del encuentro al minuto 37 cuando Argentina aventajaba a Cabo Verde 1-0.

Con los dieciseisavos de final, avanza la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Norteamérica y varios equipos buscan un pase directo a la siguiente fase.

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Este viernes, Argentina se enfrenta a la debutante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium ubicado en la ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami, en Florida.

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Como es habitual, en las gradas son captadas algunas celebridades que buscan ser parte del Mundial asistiendo a los encuentros.

Para la cita entre "La Albiceleste" y "Los Tiburones Azules", la cantante colombiana Shakira fue sorprendida con sus hijos Milan y Sasha en uno de los exclusivos sitios para celebridades.

La familia fue captada disfrutando del encuentro al minuto 37 cuando Argentina aventajaba a Cabo Verde 1-0. Las imágenes de la transmisión mostraron a la intérprete de "Dai Dai" con un atuendo blanco, incluido guantes y lentes.

Sus hijos Saha y Milan estaban ubicados uno en cada lado de su madre. El menor lucía la camiseta de Argentina, mientras que el mayor una camiseta casual azul con cuello en contraste blanco.

Shakira, expareja del exjugador español Gerard Pique, ha estado vinculada a los Mundiales durante muchos años.

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En esta edición, la cantante colombiana se presentó en la inauguración en México con su tema "Dai Dai", el cual retumbó en el estadio Azteca antes del pitazo inicial.

Además, estará presente en la final del evento, cuando haga parte del espectáculo de medio tiempo, que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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