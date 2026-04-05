Así es como SAI, hijo de los actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería, construye su carrera artística como nueva apuesta del género urbano colombiano

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el cantante y compositor colombiano de trap y música urbana Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, recorrió las calles de Nueva York mientras compartía su historia y su apuesta para abrirse camino en la industria.

“La música es lo que yo amo, y es lo que a mí me llamó, porque yo desde pequeño siempre estuve con el arte en la casa”, expresó como referencia su entorno familiar como hijo de los actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería.

SAI recordó que sus primeros acercamientos al mundo artístico se dieron de manera espontánea. “Mi mamá me llevaba a hacer comerciales y yo cantaba con mi hermano al final de los shows de teatro de mi papá. En ese momento no tenía un estilo ni tenía idea de que mi plan iba a ser la música”.

Con el paso del tiempo, el joven artista encontró su identidad sonora, un proceso que describe como clave en su desarrollo. “Empezamos a buscar un sonido, una esencia y una identidad. Todo eso lo fuimos desarrollando y nos fluyó demasiado, empezamos cada vez a mejorar la escritura”, recalcó.

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Como símbolo de ese compromiso con su carrera, SAI y su productor decidieron tatuarse la frase “no hay plan B”.

Entre la construcción de su carrera y las críticas propias del camino artístico, el cantante aseguró que su enfoque está en seguir aprendiendo y formándose, con la meta de posicionarse entre los grandes exponentes de la música urbana colombiana.