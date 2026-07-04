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Sábado, 04 de julio de 2026
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Mundial 2026

Mbappe no le pierde pisada a Messi como los goleadores del Mundial y marcó un gol que eliminó a Paraguay del Mundial

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Francia derrotó por la mínima diferencia a los guaraníes y ahora se medirá a Marruecos en los cuartos de final del Mundial.

Con un gol de penalti de Kylian Mbappé, Francia consiguió su boleto a los cuartos de final del Mundial y dejó en el camino a Paraguay, que había llegado con ‘aire en la camiseta’ tras eliminar a Alemania.

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Con este gol, Mbappe continúa peleándole a Lionel Messi el podio por ser los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Ambos futbolistas llevan 7 anotaciones en este Mundial y el argentino le lleva dos goles en la tabla histórica.

La 'tortuga', inseparable de su romance con el gol y de la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol desde el punto blanco en el minuto 70.

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Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Catar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay que dirige Gustavo Alfaro vendió muy cara la derrota en su regreso a la cita máxima del fútbol, en la que no decía presente desde 2010.

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Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en liza: Argentina, Brasil y Colombia.

El entrenador argentino supo desactivar durante casi todo el partido el explosivo tridente Mbappé-Olise-Dembélé, autores de once de los quince goles franceses en la Copa del Mundo 2026.

Pero el desequilibrio del revulsivo Désiré Doué, derrumbado en el área por Diego Gómez, hizo volar por los aires las aspiraciones de los albirrojos de tumbar a otro gigante en Estados Unidos.

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