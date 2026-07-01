Tras dos días de su eliminación en el Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol es investigada en un escándalo de corrupción en la Eurocopa de 2024

Parece que los duros golpes no paran para Alemania que, tras su dura eliminación del Mundial de 2026 ante el conjunto paraguayo desde la tanda de penales, ahora enfrenta otro escándalo que sacude al fútbol europeo.

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Este miércoles se conoció que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) está siendo investigada por un caso de corrupción que sacude al país y al fútbol alemán. Según han reportado medios locales como Bind, la DFB está bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la organización de la Eurocopa 2024.

La justicia alemana habría ordenado el allanamiento de la sede principal, en Fráncfort, de la institución para investigar temas relacionados a las ventas de entradas del torneo.

Las investigaciones en otros lugares del país se centran en el reparto de las entradas para la Eurocopa de 2024, atribuidas a ciudades anfitrionas.

De acuerdo con la Fiscalía de Bochum, al oeste del país, y la Policía alemana, un "sospechoso, entonces activo para una ciudad anfitriona" habría recibido ventajas "no autorizadas" de personas responsables dentro de la sociedad organizadora del torneo.

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Además, se reprocha a varios de sus responsables "haber ofrecido a las ciudades anfitrionas derechos de tanteo exclusivos sobre entradas, de los cuales algunas hicieron uso en parte".

Esto es porque la sociedad organizadora de la Eurocopa 2024 era una empresa conjunta de la DFB y de la UEFA, mayoritariamente controlada por esta última y con sede en los antiguos locales de la Federación Alemana.

De acuerdo con el medio Bild, estarían afectadas las administraciones municipales de Berlín, Hamburgo, Stuttgart y también Múnich, así como varias empresas.

Este escándalo que sacude al fútbol europeo se da tan solo dos días después de la inesperada eliminación de Alemania en el Mundial 2026, conjunto que cayó ante Paraguay desde el punto penal.