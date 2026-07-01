NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Eurocopa

Tras dos días de su eliminación en el Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol es investigada en un escándalo de corrupción en la Eurocopa de 2024

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Eurocopa 2024 | Foto: EFE
Eurocopa 2024 | Foto: EFE
Además, se reprocha a varios de sus responsables "haber ofrecido a las ciudades anfitrionas derechos de tanteo exclusivos sobre entradas, de los cuales algunas hicieron uso en parte".

Parece que los duros golpes no paran para Alemania que, tras su dura eliminación del Mundial de 2026 ante el conjunto paraguayo desde la tanda de penales, ahora enfrenta otro escándalo que sacude al fútbol europeo.

TE PUEDE INTERESAR:

Este miércoles se conoció que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) está siendo investigada por un caso de corrupción que sacude al país y al fútbol alemán. Según han reportado medios locales como Bind, la DFB está bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la organización de la Eurocopa 2024.

La justicia alemana habría ordenado el allanamiento de la sede principal, en Fráncfort, de la institución para investigar temas relacionados a las ventas de entradas del torneo.

Las investigaciones en otros lugares del país se centran en el reparto de las entradas para la Eurocopa de 2024, atribuidas a ciudades anfitrionas.

De acuerdo con la Fiscalía de Bochum, al oeste del país, y la Policía alemana, un "sospechoso, entonces activo para una ciudad anfitriona" habría recibido ventajas "no autorizadas" de personas responsables dentro de la sociedad organizadora del torneo.

o

Además, se reprocha a varios de sus responsables "haber ofrecido a las ciudades anfitrionas derechos de tanteo exclusivos sobre entradas, de los cuales algunas hicieron uso en parte".

Esto es porque la sociedad organizadora de la Eurocopa 2024 era una empresa conjunta de la DFB y de la UEFA, mayoritariamente controlada por esta última y con sede en los antiguos locales de la Federación Alemana.

De acuerdo con el medio Bild, estarían afectadas las administraciones municipales de Berlín, Hamburgo, Stuttgart y también Múnich, así como varias empresas.

Este escándalo que sacude al fútbol europeo se da tan solo dos días después de la inesperada eliminación de Alemania en el Mundial 2026, conjunto que cayó ante Paraguay desde el punto penal.

Temas relacionados:

Eurocopa

fútbol alemán

Alemania

UEFA

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Pelea entre Chile y Portugal / FOTO: EFE
Mundial 2026

No tuvo nada de amistoso: así fue la pelea entre jugadores de Portugal y Chile en el partido de preparación para el Mundial

Christian Eriksen, futbolista danés - Foto: EFE
Christian Eriksen

¿Colgará los botines? El danés Christian Eriksen rompe el silencio tras desplomarse en partido previo al Mundial

Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Revelan que el VAR del partido entre Colombia y Portugal habría elegido mal la imagen con la que anuló gol de Davinson Sánchez en el Mundial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Pelea entre Chile y Portugal / FOTO: EFE
Mundial 2026

No tuvo nada de amistoso: así fue la pelea entre jugadores de Portugal y Chile en el partido de preparación para el Mundial

Christian Eriksen, futbolista danés - Foto: EFE
Christian Eriksen

¿Colgará los botines? El danés Christian Eriksen rompe el silencio tras desplomarse en partido previo al Mundial

Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Revelan que el VAR del partido entre Colombia y Portugal habría elegido mal la imagen con la que anuló gol de Davinson Sánchez en el Mundial

Miami albergará siete partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Mundial 2026: la Selección Colombia jugará como en casa en este moderno estadio de la ciudad más latina de los Estados Unidos

Celebraciones por partido México vs Ecuador - AFP
Copa Mundial del Fútbol

Al menos tres personas mueren en las celebraciones por la clasificación de México a la siguiente ronda del Mundial

Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
estrecho de Ormuz

Análisis sobre la tensión regional en el Medio Oriente: “No debería verse afectado el derecho al acceso del estrecho de Ormuz”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre