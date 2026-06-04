NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
El Helicoide

"No fue un cierre de El Helicoide, sencillamente los trasladaron": Albany Colmenares, exprisionera política

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La dirigente de Vente Venezuela hace un llamado a Estados Unidos: “Necesitamos más presión, necesitamos acciones más contundentes”.

En el programa La Mañana de NTN24, Albany Colmenares, exprisionera política y dirigente de Vente Venezuela del Estado de Carabobo, denunció las acciones del miércoles de las autoridades del régimen de Venezuela a las afueras de El Helicoide.

o

Colmenares explicó que “el día de ayer ante la objeción del Gobierno de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez decide hacer un parapeto propagandístico, no fue un cierre de El Helicoide, sencillamente los trasladaron a otros centros de tortura”, afirmó.

Ante el terrorífico evento, la dirigente de Vente Venezuela, dijo de forma contundente que es hora de que “el Gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta que los venezolanos no estamos contentos, no estamos satisfechos, estamos agradecidos por supuesto porque se han dado avances importantes”.

Sin embargo, enfatizó en que “el régimen de Delcy Rodríguez quien representan la continuidad Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, no esta dispuesto a ceder realmente”.

o

De esa forma, envió un mensaje a los Estados Unidos: “Necesitamos más presión, necesitamos acciones más contundentes y exigimos la liberación de todos los presos y el cese de la repercusión”.

Temas relacionados:

El Helicoide

Presos políticos

Cárcel

Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Vente Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Operaciones del Comando Central de EE. UU. en Medio Oriente - Captura de video
Medio Oriente

Así fue como un petrolero comercial con bandera iraní sospechoso intentó violar el bloqueo de EE.UU., pero fue abordado por el Ejército

John Barrett | Foto AFP
Venezuela

“Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad”: John Barrett tras tener reuniones con empresarios

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Operaciones del Comando Central de EE. UU. en Medio Oriente - Captura de video
Medio Oriente

Así fue como un petrolero comercial con bandera iraní sospechoso intentó violar el bloqueo de EE.UU., pero fue abordado por el Ejército

John Barrett | Foto AFP
Venezuela

“Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad”: John Barrett tras tener reuniones con empresarios

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

Gustavo Petro e Iván Cepeda - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Los grupos armados están favoreciendo al candidato del continuismo porque se han beneficiado con la política de paz total": Luis Guillermo Vélez

Ousmane Dembélé, futbolista francés / Fanáticos del PSG - Fotos: EFE
Champions League

El PSG es bicampeón de Europa: los de Luis Enrique alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis

Ramón Lozada - Foto NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos": Ramón Lozada, general excarcelado por el régimen de Venezuela, a NTN24

Régimen cubano y Donald Trump | Fotos AFP
Régimen cubano

“Su tiempo ha terminado”: experto advierte “ultimátum” de EE. UU. contra régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre