"No fue un cierre de El Helicoide, sencillamente los trasladaron": Albany Colmenares, exprisionera política

En el programa La Mañana de NTN24, Albany Colmenares, exprisionera política y dirigente de Vente Venezuela del Estado de Carabobo, denunció las acciones del miércoles de las autoridades del régimen de Venezuela a las afueras de El Helicoide.

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Colmenares explicó que “el día de ayer ante la objeción del Gobierno de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez decide hacer un parapeto propagandístico, no fue un cierre de El Helicoide, sencillamente los trasladaron a otros centros de tortura”, afirmó.

Ante el terrorífico evento, la dirigente de Vente Venezuela, dijo de forma contundente que es hora de que “el Gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta que los venezolanos no estamos contentos, no estamos satisfechos, estamos agradecidos por supuesto porque se han dado avances importantes”.

Sin embargo, enfatizó en que “el régimen de Delcy Rodríguez quien representan la continuidad Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, no esta dispuesto a ceder realmente”.

De esa forma, envió un mensaje a los Estados Unidos: “Necesitamos más presión, necesitamos acciones más contundentes y exigimos la liberación de todos los presos y el cese de la repercusión”.