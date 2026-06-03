"La estamos esperando, ojalá venga rápido": Diosdado Cabello sobre María Corina Machado

Este miércoles en horas de la noche, el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, nombró de nuevo en su programa televisivo a la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

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Esta vez, Cabello habló de la eventual llegada de la líder de la democracia venezolana al país.

“La estamos esperando, ojalá venga rápido”, pronunció Cabello, quien vale recordar, es uno de los integrantes de la cúpula dictatorial venezolana que se encuentra bajo la lupa del gobierno que preside Donald Trump.

Recordemos que el pasado 3 de enero el dictador Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y recientemente, su testaferro, Alex Saab, fue entregado por Delcy Rodríguez a la justicia de la unión americana.

Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Cabello lleva 27 años siendo parte de la cúpula del régimen venezolano, desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999.

Durante todos esos años ha ocupado cargos, incluyendo la vicepresidencia, la presidencia de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior.