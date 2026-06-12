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Vestido de vinotinto con una chaqueta al 'estílo Michael Jackson': reviva la presentación de Danny Ocean en la inauguración del Mundial

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Presentación de Danny Ocean en el Mundial 2026 - Fotos: X
Presentación de Danny Ocean en el Mundial 2026 - Fotos: X
Durante la presentación, el caraqueño interpretó su tema musical 'Partidazo', incluido en el álbum oficial del torneo.

El cantautor venezolano Daniel Morales Reyes, conocido artísticamente como Danny Ocean hizo historia en el Estadio Azteca al convertirse en el primer artista de su país en presentarse en la ceremonia de inauguración de una Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

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Durante su show, el oriundo de Caracas (capital de Venezuela) interpretó su tema 'Partidazo', incluido en el álbum oficial del torneo.

Su indumentaria llamó la atención debido a la carga simbólica: rindió un homenaje a su país al vestir el color vinotinto, como el de la selección de fútbol de su nación.

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Asimismo, el cantante suramericano portó una chaqueta al 'estílo Michael Jackson', con un pantalón holgado.

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo lugar el pasado jueves en Ciudad de México para preceder el primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las artistas del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda de pop-rock latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con el tema musical 'Partidazo'.

Reviva la presentación de Danny Ocean en la inauguración del Mundial:

Por su parte, el segundo acto musical tendrá lugar el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto (Canadá).

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El evento iniciará a las 12:30 p. m. (hora Colombia) previo al encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, pautado para las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Entretanto, la tercera ceremonia se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 12 de junio, el cual arrancará a las 6:30 p. m. (hora Colombia), antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay a las 08: 00 p.m. (hora Colombia).

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