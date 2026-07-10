Trump confirma que aceptó petición del régimen iraní de seguir las conversaciones, pero advirtió que ya no habrá alto al fuego

Este viernes, luego de días de nuevos ataques y tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que aceptó la petición del régimen iraní de seguir en conversaciones de paz.

No obstante, pese al tímido acercamiento, Trump fue firme y aclaró que ya no habrá alto al fuego como lo hubo en anteriores diálogos.

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"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos con las «conversaciones». Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que ¡el alto el fuego HA TERMINADO! Gracias por su atención a este asunto. El presidente DONALD J. TRUMP", dijo en su red social Truth.

Aunque ya había abierto la puerta a las conversaciones con la teocracia iraní, Trump condicionó una nueva ronda a una demostración concreta de buena voluntad: que Teherán garantice, sin demoras, la libre circulación de todos los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

“Inmediatamente después de la firma de este MOU, los Estados Unidos de América comenzarán la eliminación de su bloqueo naval y de cualquier perturbación o impedimento contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval dentro de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional a los números del tráfico previo a la guerra que esté siendo restablecido por la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América además se comprometen a retirar sus fuerzas de la proximidad de la República Islámica de Irán dentro de 30 días después del acuerdo final", dijo el jueves.

Esta semana, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán el 8 de julio, con el fin de mermar aún más la capacidad de Irán para atacar a la navegación comercial y a marineros civiles inocentes en el estrecho de Ormuz", señaló el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas del CENTCOM atacaron aproximadamente 80 objetivos militares iraníes el 7 de julio, entre ellos más de 60 embarcaciones pequeñas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con el fin de imponer un alto coste a Irán por violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

En medio de las tensiones, medios estadounidenses también hablan de un supuesto plan iraní para asesinar al presidente Trump, información que habría llegado por parte de inteligencia israelí, sin embargo, el mandatario no se ha pronunciado.