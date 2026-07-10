NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Donald Trump

Trump confirma que aceptó petición del régimen iraní de seguir las conversaciones, pero advirtió que ya no habrá alto al fuego

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Esta semana, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques.

Este viernes, luego de días de nuevos ataques y tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que aceptó la petición del régimen iraní de seguir en conversaciones de paz.

No obstante, pese al tímido acercamiento, Trump fue firme y aclaró que ya no habrá alto al fuego como lo hubo en anteriores diálogos.

o

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos con las «conversaciones». Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que ¡el alto el fuego HA TERMINADO! Gracias por su atención a este asunto. El presidente DONALD J. TRUMP", dijo en su red social Truth.

Aunque ya había abierto la puerta a las conversaciones con la teocracia iraní, Trump condicionó una nueva ronda a una demostración concreta de buena voluntad: que Teherán garantice, sin demoras, la libre circulación de todos los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

“Inmediatamente después de la firma de este MOU, los Estados Unidos de América comenzarán la eliminación de su bloqueo naval y de cualquier perturbación o impedimento contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval dentro de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional a los números del tráfico previo a la guerra que esté siendo restablecido por la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América además se comprometen a retirar sus fuerzas de la proximidad de la República Islámica de Irán dentro de 30 días después del acuerdo final", dijo el jueves.

Esta semana, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

o

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán el 8 de julio, con el fin de mermar aún más la capacidad de Irán para atacar a la navegación comercial y a marineros civiles inocentes en el estrecho de Ormuz", señaló el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas del CENTCOM atacaron aproximadamente 80 objetivos militares iraníes el 7 de julio, entre ellos más de 60 embarcaciones pequeñas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con el fin de imponer un alto coste a Irán por violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

En medio de las tensiones, medios estadounidenses también hablan de un supuesto plan iraní para asesinar al presidente Trump, información que habría llegado por parte de inteligencia israelí, sin embargo, el mandatario no se ha pronunciado.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Régimen de Irán

Irán - EEUU

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Delcy Rodríguez. (EFE)
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez agradece a "rescatistas internacionales" tras hallazgo con vida de Hernán Gil; previamente Bukele celebró "esfuerzo conjunto"

Senadora Paraguaya Celeste Amarilla -EFE
Kylian Mbappé

Giro en el escándalo: Senadora de Paraguay exige retractación a Kylian Mbappé tras insultos en redes y amenaza con medidas legales

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Selección de Argentina 2014 - Foto AFP
Hospitalización

Excompañero de Messi en Argentina mostró síntomas de infarto durante una rueda de prensa y fue hospitalizado de emergencia

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

Estos son los equipos a los que Messi les ha marcado en los Mundiales que ha jugado; solo se fue 'en blanco' en uno

Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así le ha ido a la selección Colombia en la fase de grupos ante selecciones asiáticas

Delcy Rodríguez. (EFE)
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez agradece a "rescatistas internacionales" tras hallazgo con vida de Hernán Gil; previamente Bukele celebró "esfuerzo conjunto"

Senadora Paraguaya Celeste Amarilla -EFE
Kylian Mbappé

Giro en el escándalo: Senadora de Paraguay exige retractación a Kylian Mbappé tras insultos en redes y amenaza con medidas legales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre