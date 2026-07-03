"Encontré una serpiente en el patio de mi casa": el mensaje de Abelardo De La Espriella a pocos días de asumir como nuevo presidente de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió este viernes un mensaje a pocos días de asumir como nuevo presidente de Colombia tras ganar las elecciones el pasado 19 de junio.

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De La Espriella publicó un video en sus redes sociales que generó sorpresas entre propios y extraños por aparecer con una serpiente en la mano.

El presidente electo acompañó su publicación relatando que este viernes se encontró a una culebra en su domicilio.

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“Esta mañana, muy temprano, encontré una serpiente en el patio de mi casa. La sujeté por la cabeza y pensé: hay muchas “culebras” y muchos desafíos”, dijo De La Espriella.

“La culebra está viva, pero no se preocupen que el tigre es experto en culebras. Vamos a sacar a este país adelante”, agregó.

A su vez, el nuevo presidente, que asumirá funciones a partir del próximo 7 de agosto, apareció sujetando a la culebra por la cabeza con sus manos y sin miedo alguno.

“La sujeté por la cabeza y pensé: hay muchas “culebras” y muchos desafíos. Los problemas hay que combatirlos de raíz, enfrentarlos, resolverlos y convertirlos en soluciones. No hay desafío lo suficientemente grande para un guerrero decidido”, resaltó.

“Así entiendo la vida y así asumo cada responsabilidad: con determinación, ardentía, coraje y la convicción de que siempre existe un camino para salir adelante. Dios dirige el barco de la Patria Milagro. Haremos, con su ayuda, que Colombia sea grande de una buena vez”, insistió.

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Cabe recordar que por estos días se llevan a cabo los acercamientos con el gobierno saliente de Gustavo Petro para el empalme que dará inicio a la nueva administración.