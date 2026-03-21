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Sábado, 21 de marzo de 2026
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María Corina Machado

"Nos faltan los militares": el sentido mensaje de María Corina Machado sobre presos políticos contra los que el régimen "se ha ensañado"

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
La ganadora del Premio Nobel de la Paz manifestó que no va a descansar hasta que los presos políticos militares en Venezuela obtengan su libertad.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó este sábado un sentido mensaje en el que recordó a un grupo de presos políticos que ha sido fuertemente castigado por el régimen venezolano.

“Hoy hay 179 presos políticos militares en Venezuela. El régimen se ha ensañado con ellos por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias”, expresó Machado en un emotivo mensaje en sus redes sociales.

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La líder política venezolana, además, hizo una fuerte denuncia que da cuenta de la rudeza del régimen frente a los militares encarcelados.

“En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles. Muchos de ellos son de los mejores oficiales en sus respectivas promociones. Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares”, expresó.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, a su vez, manifestó en su mensaje que no va a descansar hasta que estas casi 200 personas logren la ansiada libertad.

“No descansaremos hasta que cada ciudadano militar preso por razones políticas sea liberado. libertad para todos, civiles y militares”, reclamó la líder venezolana.

María Corina Machado se pronunció en medio de excarcelaciones y órdenes de libertad plena que en las últimas semanas se han dado en Venezuela en medio de la fuerte presión de Estados Unidos tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal, hasta el pasado 14 de marzo, había logrado verificar 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 enero 2026.

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