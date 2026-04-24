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Viernes, 24 de abril de 2026
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Colombia

Fuerte atentado con explosivos se registró cerca de un batallón de Infantería en Cali, Colombia: esto es lo que se sabe

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Atentado con explosivos en Cali / FOTO: Captura de pantalla
Atentado con explosivos en Cali / FOTO: Captura de pantalla
Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, sin embargo, la detonación puso en riesgo la vida de los transeúntes y causó daños estructurales.

El Ejército Nacional de Colombia informó a través de sus redes sociales que hubo un atentado con explosivos en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada en Cali, Colombia, del cual no habría hasta el momento víctimas mortales.

“Rechazamos de manera contundente el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados contra inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali”, escribió el Ejército en su cuenta de X y agregó que este acto se le atribuye “preliminarmente al grupo armado organizado residual Jaime Martínez”.

“Este acto terrorista puso en riesgo a la población civil y ocasionó daños a la infraestructura de la unidad militar. Afortunadamente, no se registran personas heridas”, prosiguió el escrito.

En redes sociales circulan los videos de la explosión y se habla preliminarmente de un vehículo acondicionado con explosivos que fue lo que detonó en las inmediaciones del batallón.

Noticia en desarrollo.

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