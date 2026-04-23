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Jueves, 23 de abril de 2026
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Donald Trump

Presidente Trump dice que Israel y Líbano acordaron extender el cese el fuego por tres semanas

abril 23, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
También el mandatario dijo que hay "grandes posibilidades" de conseguir un acuerdo de paz este año entre Israel y Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas, a pesar de combates esporádicos sobre el terreno.

"El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas", afirmó Trump en una publicación en redes sociales mientras se reunía con enviados de Israel y del Líbano.

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También dijo que hay "grandes posibilidades" de conseguir un acuerdo de paz este año entre Israel y Líbano.

Trump declaró que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y reiteró su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.

"Creo que existe una muy buena posibilidad de alcanzar la paz. Creo que debería ser algo sencillo", dijo a periodistas mientras se reunía con los embajadores de Líbano e Israel para anunciar la prórroga de un frágil alto el fuego.

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