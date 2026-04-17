"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez
La diputada española Cayetana Álvarez habló en NTN24 respecto a la gira por Europa de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado y sobre el régimen venezolano, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez.
"María Corina Machado es una heroína de la libertad, nuestro aporte a su causa es incondicional", dijo Álvarez.
"Apoyamos su vuelta y las elecciones en un calendario democrático cuanto antes. Hace mucho tiempo que el gobierno (de España eligió un bando) se puso de lado de la dictadura (venezolana)", acotó.
En cuanto a la postura del Gobierno de España, el cual preside Pedro Sánchez, Álvarez comentó: "Habla de derechos humanos, pero alterna con dictadores".
A su vez, se refirió a la actual jefe encargada de la dictadura venezolana. "Queremos una transición real para Venezuela, y no puede haber transición real con Delcy Rodríguez. Delcy es una figura criminal, una torturadora, una violadora de los derechos humanos, no es la persona que va a liderar la transición", recalcó.