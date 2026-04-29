La Unión Europea responsabiliza a Meta de permitir acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram

Este miércoles, la Unión Europea (UE) responsabilizó a la corporación tecnológica multinacional de Estados Unidos, Meta, de infringir las reglas comunitarias y sus propias condiciones.

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De acuerdo con el bloque europeo, Meta ha permitido el acceso de menores de 13 años a las redes sociales Facebook e Instagram.

El señalamiento figura en las conclusiones preliminares de una investigación lanzada hace dos años por la Comisión Europea contra Meta.

La Comisión asegura que las medidas del grupo para implementar la restricciones "no son eficaces para verificar la fecha de nacimiento autodeclarada de los nuevos usuarios".

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Si el juez del caso lo considera, podría desembocar en una multa equivalente al 6% de la facturación anual del grupo.

La vocería de la Comisión Europea ha reiterado que sigue trabajando para reforzar la protección de los menores en internet.

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A su vez, el brazo ejecutivo de la UE, sopesa implementar un mínimo de edad para el acceso a redes sociales en todo el bloque.

Entretranto, varios países de la Unión Europea se plantean medidas similares, siguiendo el ejemplo de Australia, que ha prohibido el uso de estas plataformas a los menores de 16 años.

Meta, recordemos, es la matriz de plataformas sociales líderes como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.