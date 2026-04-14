"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

El internacionalista experto en América Latina, Georg Eickhoff, habló sobre el escenario político que se percibe en Venezuela.

El entrevistado analizó la situación que atraviesa el país suramericano en medio de las presiones que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana", dijo Eickhoff.

En cuanto al rol democrático en Venezuela por parte de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, el entrevistado hizo énfasis.

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"Los venezolanos están creando condiciones para tener un país, en este campo María Corina actúa bien dentro y fuera de Venezuela", sostuvo.

Al tiempo, manifestó: "pero hay que estar conscientes que el chavismo siempre juega más allá, hay que jugar como estos malandros pero con la bandera nacional agarrada".

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Tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, bajo la operación de EE. UU. denominada 'Resolución Absoluta', Venezuela atraviesa una fase de profunda incertidumbre política, económica y social marcada por el control del chavismo.