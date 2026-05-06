Un pitcher latinoamericano de Grandes Ligas fue suspendido y multado por golpear intencionalmente con una pelota a un rival.

Se trata del lanzador dominicano Framber Valdez, de los Tigres de Detroit, quien agredió aTrevor Story, de los Medias Rojas de Boston.

Valdez fue expulsado después de impactar a Story el martes con una recta de 94 mph (151 km/h) en la cuarta entrada de la paliza 10-3 que los Tigres sufrieron ante Boston.

Tal acción, vale precisar, desató una trifulca que vació las bancas del Comerica Park, en Detroit.

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Michael Hill, vicepresidente de operaciones en el terreno de las Grandes Ligas, anunció la sanción al pelotero en un breve comunicado.

Por su parte, el mánager de los Tigres, A.J. Hinch, recibió una suspensión de un partido y también fue multado por las acciones del pitcher zurdo.

Valdez, quien permitió jonrones consecutivos antes del incidente, negó haber golpeado a Story a propósito.

"No fue intencional", manifestó el deportista a medios norteamericanos.

"Puede que haya parecido así, pero no lo fue. Estaba tratando de lanzar un strike después de dos jonrones consecutivos, y el lanzamiento simplemente se me escapó de la mano", agregó.

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Al margen de las declaraciones de Valdez, su mánager admitió que el incidente le dejó un 'mal sabor de boca'.

Hasta el momento, la novena 'felina', que ha llegado a los playoffs en las dos últimas temporadas bajo el mando de Hinch, lidera la División Central de la Liga Americana.