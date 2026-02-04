"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

En el programa La Tarde de NTN24, Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano, reveló el proceso que ha llevado con su esposo tras ser detenido y lo difícil que ha sido verlo encerrado.

Frente a una imagen realizada con inteligencia artificial, Silva recalcó que “es una imagen de resistencia porque Freddy todo lo que ha vivido y más los últimos cinco meses ahí recluido en El Rodeo I, pues ha resistido”.

“Cuando lo vi por primera vez quedé en shock porque nunca había visto a Freddy con el cabello corto (…) por otros testimonios que todo ellos están sumamente delgados, yo nunca había visto a Freddy así, Freddy tiene 49 años, él debe tener entre 15 y 20 kilogramos”, explicó Silva, haciendo énfasis en las condiciones precarias en la que los presos se encuentran.

Cabe recalcar que Freddy estaba en la cárcel El Helicoide, después lo pasaron a El Rodeo I, Silva recalcó que “adelgazo en El Rodeo I, cinco meses nada más, hay personas que tienen 8 años, 7 años, tras las rejas y en esas condiciones”, explicó con preocupación.

“Las condiciones del Rodeo I, desde que tu entras es metiéndote ese psicoterror como visitante”, sin embargo, desde el 8 de enero, “mi vida cambio por completo, porque sentí más cerca llegar a tener a Freddy libre”.

Ahora, frente a ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez, Silva explicó con un mensaje contundente lo que eso significa para los familiares de los presos políticos.

“Todos los familiares de los presos políticos están esperando que eso se trate de toda la liberación de los presos políticos, antes y después del 28 de julio y también de no ser así, yo creo que les va a resultar peor a ellos porque las familias están sumamente decididas a llevarse sus familiares a casa”, concluyó.