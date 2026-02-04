"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reveló en entrevista exclusiva con RCN y NTN24 detalles sobre la reunión del martes entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

"Yo tenía ciertos temores, pero puedo decir que la reunión no fue buena, fue extraordinaria. Fue realmente mucho mejor que lo que jamás me imaginaba (…) hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos, pero la idea es que trabajemos sobre lo que estemos de acuerdo", indicó el embajador.

VEA TAMBIÉN Una reunión hermética y sin protocolos: Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca tras descertificación, inclusión en la lista OFAC y retiro de visa o

García-Peña aseguró que se trató de un encuentro "fundamental porque son dos líderes muy distintos, pero ambos comprometidos con sus respectivos países", consideró, y agregó que el narcotráfico fue uno de los temas de conversación.

"Nos centramos en los temas narcotráfico y lucha contra el crimen internacional. No hay aliado mejor que Colombia para algo que para Donald Trump es fundamental. Y dos, Venezuela, tema clave para Trump, y Colombia tiene un papel que no tiene ningún otro país que puede jugar ahí", contó el funcionario.

Aunque García-Peña dijo que no quería adelantarse a posibles decisiones entre ambo, afirmó sentirse optimista por cuestionamientos que el propio Trump realizó contra sanciones impuestas a Venezuela.

"Lo que dijo el presidente Trump fue muy claro sobre las sanciones, no le gustan las sanciones contra Venezuela y ojalá eso sea un paso fundamental porque Ecopetrol está listo, pero si hay sanciones que no nos dejan trabajar con a ellos, hasta que ellos no levanten las sanciones, no se puede poner esto en práctica", señaló.

El embajador cree que Trump pudo haber cambiado su perspectiva sobre Petro, quien ha recibido una serie de duras sanciones por parte de Estados Unidos, tras haberse reunido con él: "entendió que no solamente no es narcotraficante, sino que es el mejor aliado que tiene en el hemisferio para luchar contra el narcotráfico", expresó García-Peña.

Sobre el papel que va a desempeñar Trump en la tensión que hay en este momento entre Colombia y Ecuador el embajador expuso que durante el encuentro fue evidente que el presidente estadounidense conocía "muy bien" lo que estaba pasando en esa frontera.

"(Trump) dijo 'yo voy a hablar con (Daniel) Noboa', dijo así, yo no sé cómo va a ser, 'yo voy a hablar con él, a mí me gusta acabar las guerras y quiero evitar una guerra entre ustedes'", contó el embajador.

VEA TAMBIÉN Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país o

"Lo importante es el compromiso de que el presidente de Trump entendió que, para luchar contra el narcotráfico, los que estamos en contra, tenemos que estar unidos. Y Ecuador y Colombia, así como con Estados Unidos, tenemos que trabajar juntos. Y en eso, el presidente de Petro lo dice: 'Yo quiero hablar con Noboa, queremos reunirnos con él'", contó el embajador.