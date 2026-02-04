"Si nos ven unidos, lo pensarán, si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno": así se vivió duro mensaje de Diosdado Cabello vestido de militar

Diosdado Cabello, ministro del Interior de la dictadura venezolana se pronunció este 4 de febrero, a un mes y un día de la captura del dictador Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa junto a sus colaboradores, Cabello, vestido de militar pidió “fortaleza” a las filas del chavismo.

“Si nos ven unidos, los pensarán, pero si nos ven, uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. Ninguno de nosotros”, advirtió.

Recordemos que Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Además de la orden de captura, se encuentra bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que implica el congelamiento de sus activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones.

La administración estadounidense ha emitido advertencias directas a Cabello para que coopere con una transición política, bajo la premisa de enfrentar un destino similar al de Maduro.