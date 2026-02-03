NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Gustavo Petro

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Rafael Nieto, exviceministro de Justicia y candidato al Senado de Colombia, y María Clara Posada, abogada y analista política, analizaron en el programa La Noche el encuentro Petro – Trump en la Casa Blanca.

Un mes después de que las fuerzas estadounidenses capturaran y extrajeran de Venezuela al dictador Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca.

Según las delegaciones que acompañaron este encuentro, uno de los temas principales fue la política contra el narcotráfico.

Es de recordar que, mientras la administración Trump sostiene que la producción de cocaína ha aumentado en el último período, el gobierno Petro expuso los resultados de la estrategia de sustitución de cultivos.

“Petro cambió su tono... Cuando a Maduro y a su mujer los capturan en Caracas, Petro entiende lo que le corre pierna arriba, dejó (Petro) de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso", mencionó Nieto.

Por su parte, Posada pronunció en el canal de las Américas: “Es muy triste que Colombia se esté convirtiendo en el hazme reír de Estados Unidos y el mundo... Esta reunión se traduce en que nos dieron (a Colombia) entrada por la puerta de atrás, la política exterior no puede ser una pelea ideológica, una tribuna de deshago personal, debe ser una herramienta para cuidar los intereses nacionales”.

La combinación de una visa revocada y la inclusión en la lista OFAC (conocida comúnmente como 'Lista Clinton') respecto a Petro, generó gran expectativa de cara a la reunión en la sede presidencial de los EE. UU.

El gobierno de EE. UU. otorgó un permiso migratorio especial de cinco días a Petro para que pudiera ingresar al país norteamericano y reunirse con Trump.

