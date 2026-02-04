NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, el periodista y aspirante el Congreso de Colombia se refirió a la grave denuncia del narcotraficante 'Pipe Tuluá'.

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia debido a las declaraciones del narcotraficante 'Pipe Tuluá', extraditado a Estados Unidos, quien afirmó que le entregó dinero al hermano del mandatario para presuntamente financiar su campaña presidencial de 2022.

o

En entrevista con NTN24, el periodista Hassan Nassar, quien actualmente es candidato a la Cámara de Representantes de Colombia, se refirió a esta nueva denuncia que involucra al círculo más cercano del presidente Petro por cuenta de dineros ilícitos en el sector político.

Nassar argumentó que la situación es “absolutamente desastrosa desde el punto de vista jurídico, político y, por supuesto, para el presidente”.

“Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo, no solo en Colombia, sino a nivel continental. Es un mitómano compulsivo y lo vemos permanentemente en las redes sociales”, señaló.

o

Por otro lado, Nassar indicó que se debería activar en la Cámara de Representantes el comité especial de la Comisión de Acusaciones para que empiece a recopilar pruebas y a pedir los testimonios de 'Pipe Tuluá' en los Estados Unidos.

“La justicia y la Fiscalía tienen una gran responsabilidad porque recae sobre el gerente de la campaña, el señor Ricardo Roa (...) Lo que está diciendo Pipe Tuluá es que dineros ilícitos, dineros de personas que están dedicadas a actividades criminales financiaron la campaña y eso recae directamente sobre el gerente”, añadió.

En ese contexto, señaló que deben realizarse dos investigaciones: una en la Fiscalía que debe abrir una investigación formal contra Roa y una de carácter político que la tiene que realizar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Petro, quien “tiene fuero”.

