NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

enero 26, 2026
Por: Arturo McFields
El fundador del Foro de Sao Paulo lamenta los asesinatos de miles de iranies, pero se niega a condenar al régimen de los ayatolás, debido a su profunda cercanía ideológica.

Están matándolos y por miles. Incluso a niños. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que siempre actúa tarde, esta vez emitió una resolución urgiendo parar la masacre en Irán. Toda America Latina apoyó, excepto el Brasil de Lula y la tiranía de Cuba.

La resolución emitida el viernes pasado, expresó la profunda preocupación de la comunidad internacional “por la represión violenta y sin precedentes” de las protestas pacíficas que se han encontrado con balas e intolerancia.

Lula también se negó a condenar la censura total promovida por Irán. Los ayatolás no solo cometen crímenes, sino que tiene la desfachatez de ocultarlos al mundo, cortar el internet, la telefonía, la electricidad y toda posibilidad de registrar o documentar su genocidio.

Brasil es un amigo cercano del régimen terrorista de Irán. Sí, la misma teocracia que trata a las mujeres como ciudadanos de segunda y que llama a Estados Unidos el Gran Satán. El año pasado, Brasil totalizó un superávit comercial de 2.900 millones de dólares con Theran.

Brasil podría recibir sanciones por su alianza comercial con el régimen persa. A principios de este mes, el presidente Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a

cualquier país que continúe haciendo negocios con la teocracia represora. Un duro golpe para la economía de Brasil que parece importar poco al líder izquierdista.

El presidente Lula está del lado de Hamás. No olvidemos hace pocos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado condenando el aniquilamiento de Ismail Haniyeh, uno de los terroristas más buscados a nivel mundial y figura destacada de Hamás.

Asesinatos buenos y malos. Para Lula, si Israel se defiende del terrorismo, esto es un genocidio brutal, pero si Irán asesina entre 10 mil o 20 mil personas en 20 días no pasa nada. El sur global les da impunidad.

El líder brasileño ha sido declarado persona non grata en Israel, tras comparar los esfuerzos de autodefensa del pueblo judío con el Holocausto provocado por Hitler. Una y mil veces Lula ha defendido a radicales y violentos en Palestina, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela.

El presidente de Brasil y fundador del Foro de Sao Paulo defendió a Nicolás Maduro, responsable de 10,000 asesinatos y más de 8.5 millones de exilios forzados. Esas muertes fueron un sacrificio revolucionario no un crimen.

Tras la caída de Maduro y el aumento de la presencia estadounidense en Venezuela, a algunos expertos les preocupa que grupos vinculados a Hezbolá puedan buscar refugio en Brasil, aprovechando la cálida relación que Lula mantiene con Teherán. Una jugada arriesgada y peligrosa, aunque no imposible.

Lula el gran perdedor tras la caída de Maduro. El líder izquierdista tuvo un golpe de realidad. Se dio cuenta que el

sur global no existe. Que China y Rusia no se juegan su físico por nadie. Que no tienen amigos sino intereses.

Brasil sigue siendo una potencia mundial y la economía mas grande de America Latina, podría hacer mucho por la democracia y la libertad, pero Lula es un enemigo de los derechos humanos y los valores democráticos. Un dinosaurio político que afortunadamente está en peligro de extinción. Este año electoral podría traer una gran noticia. Ojalá.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Luiz Inácio Lula Da Silva

Brasil

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Primera ministra italiana, Giorgia Meloni junto con Alberto Trentini excarcelado por parte del régimen de Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

María Corina Machado y Albert Ramdin
María Corina Machado

Reunión con el secretario general de la OEA y encuentro con congresistas en el Capitolio: continúa la intensa agenda de María Corina Machado en Washington DC

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela junto al presidente 43.º de los Estados Unidos, George W. Bush - Foto: EFE
María Corina Machado

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Maduro capturado

Delcy Rodríguez responde luego de que Trump compartiera imagen en la que se denominó presidente interino de Venezuela

George Clooney (AFP)
Celebridades

El actor George Clooney y su familia ahora tienen otra nacionalidad: "No hay paparazis escondidos a la salida de la escuela"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre