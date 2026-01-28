NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Empresa de Elon Musk anuncia acceso gratuito a internet satelital y así funciona

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Starlink | Foto AFP
La empresa de Musk también ofrece operador de telefonía móvil que presta servicio actualmente a más de 6 millones de abonados inalámbricos.

El multimillonario y magnate Elon Musk lanzó en los últimos años Starlink, un servicio de internet satelital desarrollado por SpacdeX que utiliza constelación de satélites en órbita baja para proporcionar conectividad de alta velocidad en los lugares más remotos y rurales.

En ese aspecto Starlink se encuentra en cuatro regiones, la primera es América del Norte en Estados Unidos y Canadá, Europa en Reino Unido, Alemania y Francia, América Latina en México, Chile, Brasil y Colombia, por último, Asia y Oceanía en Australia y Nueva Zelandia.

Ahora, de acuerdo con la organización de Musk, Starlink ya puede probarse en Colombia de manera completamente gratuita y sin la necesidad de comprar un equipo adicional o antena.

En ese contexto, la empresa ofrece una opción gratuita de periodo de prueba sin costo inicial ni obligaciones posteriores, la prueba tiene una duración de 30 días y pueden cancelarse sin cargos o penalidades.

Cabe aclarar, que posterior a la prueba Starlink no ofrece actualmente un acceso completamente gratuito y permanente en Colombia, su sistema de adquisición es a través de un servicio de suscripción que requiere un kit de harware y router, además de un pago mensual por utilizar el servicio.

Esta opción también esta disponibles en varias naciones de Latinoamérica, con el propósito de tener una buena apertura en cada uno de los países y brindar internet de banda ancha y baja latencia incluso en las zonas apartadas.

Para empezar a probar el internet, solo se tiene que ir al portar oficial de Starlink, buscar la selección 30 drías y llenar los datos requeridos para completar la solicitud.

Por otra parte, Starlink también ofrece a personas y migrantes en España una opción para quienes desean comenzar a utilizar su internet satelital, esta vez, sin la necesidad de pagar por el hardware al momento de la contratación.

Para empezar a hacer uso del beneficio, los usuarios deben adquirir el plan residencial, el cual dispone de dos partes: Lite y Residencial.

Ambos eficientes, sin embargo, lo que los distingue son sus características específicas de velocidad, capacidad de datos y beneficios adaptados a las necesidades de cada usuario.

Po último, cabe resaltar que el proceso de instalación del servicio suele durar menos de una hora y no requiere conocimientos técnicos avanzados, no obstante, en caso de requerir ayuda la empresa dispone de soporte técnico remoto.

