Martes, 03 de febrero de 2026
"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Este martes concluyó la hermética reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Gustavo Petro, tras la descertificación de Colombia, y la inclusión en la lista OFAC y el retiro de visa del mandatario sudamericano

Petro llegó a Washington para reunirse con Trump, con quien ha tenido tensiones en los últimos meses.

Dichas tensiones han dejado como resultado que la administración Trump descertificara a Colombia en la lucha antidrogas, la inclusión del jefe de Estado en la OFAC y que le revocaran su visa.

No obstante, la reunión también marca lo que Donald Trump consideró como el "cambio" de tono por parte de su par colombiano.

En las últimas horas, el líder republicano afirmó que, tras la captura de Nicolás Maduro, Trump el tono de Petro hacia Estados Unidos se ha suavizado.

"Él (Petro) cambió su actitud mucho. Entonces él va a venir y vamos a hablar de drogas (...) tendremos una buena reunión", puntualizó Trump desde la Casa Blanca frente a la prensa.

Para hablar sobre este tema, Juan Camilo Blanco, periodista de Noticias RCN; Mael Vallejo, director editorial de Wired en español, y Juan Luis Manfredi, catedrático príncipe de Asturias en Georgetown University, conversaron con Club de Prensa Washington de NTN24.

Blanco describió la reunión como "un encuentro conciliador entre ambos mandatarios", mientras que Vallejo expresó que esto se traduce a un beneficio para la región.

"Latinoamérica respira después de esta reunión entre Trump y Petro que al parecer no fue tan complicada como se preveía que podía ser", afirmó.

Por su parte, Manfredi señaló que: "al final lo que el presidente Trump persigue es que vayan a verle y que le rindan una cierta pleitesía, y eso va a engrasar las relaciones. Estoy seguro de que ahora el tono y la conversación será distinta las próximas semanas".

Los expertos también hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro que cumple un mes y la noticia del derribamiento que hizo Estados Unidos al dron iraní que se acercó al portaaviones Abraham Lincoln.

Encuentro

Gustavo Petro

Donald Trump

Casa Blanca

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Cartel de recompensa por exatleta olímpico - Foto: AFP
Narcotráfico

Exdeportista olímpico es capturado por EE. UU. tras ser señalado de ser un capo del narcotráfico: "Es la versión moderna de Pablo Escobar"

Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Disidencias de las Farc (EFE)
Disidencias de las FARC

Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc

Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: EFE
Millonarios

Millonarios tendría en su lista tres candidatos para reemplazar a Hernán Torres: uno de ellos tiene pasado en La Vinotinto

Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Buque petrolero

Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

