"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Este martes concluyó la hermética reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Gustavo Petro, tras la descertificación de Colombia, y la inclusión en la lista OFAC y el retiro de visa del mandatario sudamericano

Petro llegó a Washington para reunirse con Trump, con quien ha tenido tensiones en los últimos meses.

Dichas tensiones han dejado como resultado que la administración Trump descertificara a Colombia en la lucha antidrogas, la inclusión del jefe de Estado en la OFAC y que le revocaran su visa.

No obstante, la reunión también marca lo que Donald Trump consideró como el "cambio" de tono por parte de su par colombiano.

En las últimas horas, el líder republicano afirmó que, tras la captura de Nicolás Maduro, Trump el tono de Petro hacia Estados Unidos se ha suavizado.

"Él (Petro) cambió su actitud mucho. Entonces él va a venir y vamos a hablar de drogas (...) tendremos una buena reunión", puntualizó Trump desde la Casa Blanca frente a la prensa.

Para hablar sobre este tema, Juan Camilo Blanco, periodista de Noticias RCN; Mael Vallejo, director editorial de Wired en español, y Juan Luis Manfredi, catedrático príncipe de Asturias en Georgetown University, conversaron con Club de Prensa Washington de NTN24.

Blanco describió la reunión como "un encuentro conciliador entre ambos mandatarios", mientras que Vallejo expresó que esto se traduce a un beneficio para la región.

"Latinoamérica respira después de esta reunión entre Trump y Petro que al parecer no fue tan complicada como se preveía que podía ser", afirmó.

Por su parte, Manfredi señaló que: "al final lo que el presidente Trump persigue es que vayan a verle y que le rindan una cierta pleitesía, y eso va a engrasar las relaciones. Estoy seguro de que ahora el tono y la conversación será distinta las próximas semanas".

Los expertos también hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro que cumple un mes y la noticia del derribamiento que hizo Estados Unidos al dron iraní que se acercó al portaaviones Abraham Lincoln.