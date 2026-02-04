NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, también se refirió a las próximas elecciones presidenciales en Colombia y advirtió que Estados Unidos estará vigilante.

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, quien participó en la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro, describió el encuentro como "amable" y destacó que el mandatario estadounidense es "una persona muy desarmada porque es una buena persona".

A pesar de las tensiones previas entre ambos mandatarios, el senador subrayó que "las conversaciones entre Estados Unidos y cualquier otro país tienen que ser respetuosas".

Moreno, quien ha sido señalado por Petro como una persona que "desinforma" sobre Colombia en Washington, minimizó estas críticas calificándolas de "teatro político" y afirmó que ahora lo importante es concentrarse en el futuro de Colombia. El republicano enfatizó que "las palabras son muchísimo menos importantes que las acciones" y advirtió que Estados Unidos vigilará los próximos comicios en el país sudamericano.

o

Sobre la transparencia electoral, el senador destacó: "Es importante que en Colombia no haya ningún impedimento para que la gente que vote, que voten libre sin cualquier causa de alguien diciendo que tiene que votar aquí o allá". Citó como ejemplos positivos recientes las elecciones en Honduras, Costa Rica, Bolivia, Chile y Argentina, donde "nadie está diciendo que el resultado no era legítimo".

"Colombia tiene una historia de democracia más que la vida mía", afirmó Moreno, quien insistió en que cualquier resultado electoral debe ser considerado legítimo por la comunidad internacional, sin "supresión de votantes” ni “fraude electoral”.

Respecto a Venezuela, el senador pronosticó que "Delcy Rodríguez va a hacer lo que Estados Unidos le diga" y que habrá una transición a elecciones democráticas "cuando el país esté listo". Sobre Cuba, reiteró su predicción de agosto pasado y señaló que el régimen caerá "antes del final del año", aunque advirtió que el problema es "que no hay un líder que pueda estar ahí presente para esa transición".

o

Moreno enfatizó que América Latina se está despertando y "diciendo no al socialismo y sí a la libertad, a la seguridad y la terminación de la corrupción". El senador señaló que con la operación en Venezuela, "el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas, no sólo para Estados Unidos, sino también para América Latina".

Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: NTN24 / EFE
María Elvira Salazar

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Gustavo Petro | Foto: EFE
Encuentro

"No veo a Petro jugando un papel importante en el liderazgo que Trump está tomando por el bien de la democracia en el continente": experto sobre reunión entre presidentes de Colombia y EE. UU.

Venezuela

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

Encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro - Foto: EFE
Gustavo Petro

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

