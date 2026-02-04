“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amaneció involucrado en otro gravísimo escándalo por una nueva denuncia sobre la presunta financiación de bandas narco-terroristas a su campaña electoral en 2022.

Audios revelados aparentemente por el reconocido jefe criminal alias Pipe Tuluá, indicarían que el dinero fue entregado a través Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia.

Esta delicada revelación surgió tan solo horas después de que alias Pipe Tuluá fuera extraditado el miércoles 3 de febrero a Estados Unidos, por orden del gobierno Petro luego de meses dilatando el envío.

El jefe del cartel narcotraficante la inmaculada, hizo llegar grabaciones a la precandidata Vicky Dávila y ofreció enseñar en Estados Unidos las pruebas de los dineros ilícitos que habría aportado a la campaña petrista.

Precisamente Vicky Dávila habló con NTN24 y contó con detalles cómo obtuvo este revelador audio: “No conozco al señor Pipe Tulua, lo cierto es que ayer en horas de la mañana, una persona se comunicó conmigo y dijo que era del círculo cercano de alias Pipe Tulua, yo lo corroboré y sí era un cercano, me dijo que el día antes de la extradición había grabado un audio y que le habían dicho que me lo hicieran llegar, yo lo escuché, vi que era muy grave, hice un par de verificaciones y lo conté por transparencia con el país”.

Además, aseguró que la persona que la contactó le dijo que el criminal va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas que demostrarán que sí financió la campaña de Petro: “Supuestamente va a entregar todo en Estados Unidos, va a entregar audios, videos, consignaciones y todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro a través de su hermano, no conozco ese material, pero Pipe Tulua aseguró que lo va a entregar todo (…) No es la primera vez que se pone en duda la financiación de la campaña de Petro”.

“La esperanza es que Pipe Tulua cuente la verdad en Estados Unidos y que, en cooperación con Colombia, nos cuente a nosotros. Le pido a la fiscal Luz Adriana Camargo que haga algo, que no se haga la sorda, es su obligación con los colombianos y que nos diga quienes financiaron la campaña de Petro”, complementó Vicky Dávila.