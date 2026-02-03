Petro se reúne con Trump en la Casa Blanca en un crucial encuentro tras meses de desacuerdos y sanciones

Este martes 3 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, llegó a la Casa Blanca donde lo recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para una crucial reunión después de meses de desacuerdos y sanciones.

VEA TAMBIÉN El presidente Petro extraditó a Estados Unidos a capo del narcotráfico a pocas hora de reunirse con Trump en la Casa Blanca o

Petro hizo su arribo a la residencia oficial abordo de un vehículo que portaba la bandera colombiana y que ingresó por una entrada privada justo antes de la hora prevista para la reunión, que se pactó luego de una conversación telefónica el 7 de enero en la cual limaron asperezas.

Fotografías divulgadas por la Presidencia de Colombia en las redes sociales mostraron a Trump estrechando la mano de Petro en el Salón Este de la Casa Blanca.

Posteriormente, una serie de imágenes mostraron el desarrollo de la reunión entre ambos mandatarios en el Despacho Oval, quienes estaba en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN ¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca? o

Con el encuentro, el jefe de Estado colombiano espera lograr un borrón y cuenta nueva con el mandatario republicano, con el objetivo de mejorar las relaciones con Estados Unidos, un histórico aliado.

Previo a su arribo a la Casa Blanca, Petro había indicado en su cuenta de X que estaba “dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”.

Un encuentro cara a cara entre los dos líderes políticos de ideologías completamente diferentes parecía una perspectiva poco probable.

Sin embargo, luego de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense en Venezuela, se gestó una llamada telefónica entre ellos que terminó con la organización de un encuentro en territorio estadounidense.

En la víspera de la reunión, Trump señaló que Petro "ha sido muy amable durante el último mes o dos".

"Ciertamente era crítico antes de eso, pero de alguna manera, después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Tengo muchas ganas de verlo", dijo.