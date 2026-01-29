"Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir": Delcy Rodríguez tras la apertura del espacio aéreo venezolano ordenada por Trump

El régimen venezolano se encuentra bajo presión de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

La nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se ha mostrado diligente para obedecer las órdenes desde Washington, según lo demuestran las últimas decisiones relacionadas con la apertura comercial de hidrocarburos y la excarcelación de presos políticos.

Este jueves, el presidente Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano durante una conversación con Delcy Rodríguez.

“Hablé con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo Trump.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", agregó.

Por su parte, la nueva cabeza del régimen venezolano también dio detalles de la conversación y se refirió en los mismos términos a lo ordenado por Donald Trump.

“Quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio”, comenzó diciendo Rodríguez.

“Se informa que en el marco de la agenda de trabajo, de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela”, agregó.

A su vez, celebró la apertura aérea y comercial en Venezuela y lo hizo con aplausos de los seguidores chavistas, una acción que marca un cambio radical en la postura del régimen, lo que evidencia la presión estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

“Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, dijo Rodríguez.