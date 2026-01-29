NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir": Delcy Rodríguez tras la apertura del espacio aéreo venezolano ordenada por Trump

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez junto a su hermano, Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez junto a su hermano, Jorge Rodríguez - Foto: EFE
La nueva cabeza del régimen venezolano dio detalles de la conversación que mantuvo con Donald Trump y Marco Rubio.

El régimen venezolano se encuentra bajo presión de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

La nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se ha mostrado diligente para obedecer las órdenes desde Washington, según lo demuestran las últimas decisiones relacionadas con la apertura comercial de hidrocarburos y la excarcelación de presos políticos.

Este jueves, el presidente Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano durante una conversación con Delcy Rodríguez.

o

Hablé con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo Trump.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", agregó.

Por su parte, la nueva cabeza del régimen venezolano también dio detalles de la conversación y se refirió en los mismos términos a lo ordenado por Donald Trump.

Quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio”, comenzó diciendo Rodríguez.

Se informa que en el marco de la agenda de trabajo, de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela”, agregó.

A su vez, celebró la apertura aérea y comercial en Venezuela y lo hizo con aplausos de los seguidores chavistas, una acción que marca un cambio radical en la postura del régimen, lo que evidencia la presión estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

o

Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, dijo Rodríguez.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Aerolíneas

Donald Trump

Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodriguez
Cae el régimen de Maduro

Delcy Rodríguez asegura que desconocen el paradero de Maduro y Cilia Flores y exige fe de vida

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Delcy Rodriguez
Cae el régimen de Maduro

Delcy Rodríguez asegura que desconocen el paradero de Maduro y Cilia Flores y exige fe de vida

J Balvin y Residente | Foto: AFP
J Balvin

J Balvin y Residente explotan las redes al publicar foto de reconciliación: “Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”

Fanático de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
LVBP

Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP

Danovis Banguero, lateral de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Tres partidazos serán el ‘plato fuerte’ de la segunda jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Logo de la Federación Peruana de Fútbol / Entrenador de fútbol - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Perú

La Federación Peruana de Fútbol anuncia a exentrenador de la Selección de Brasil como su nuevo DT

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre