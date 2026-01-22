El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

El cine colombiano estará presente del 30 de enero al 7 de febrero en la edición 48 del Clermont-Ferrand Short Film Festival de Francia, el evento cinematográfico especializado en formatos cortos de mayor importancia en el mundo y el segundo evento audiovisual de mayor impacto en Francia después del Festival de Cannes.

Y es que, en el marco de esa importante muestra audiovisual que trabaja en impulsar mundialmente los nuevos talentos, el Universo Bogoshorts tendrá diversas actividades para reafirmar la presencia y las conexiones del cortometraje colombiano y latinoamericano en el mundo.

La participación de ese festival colombiano de cortos, el más importante en Latinoamérica, incluye dinámicas como la presencia de un proyecto colombiano en Talents Connexion del Marché Du Film Court, la promoción de las novedades de la agencia de distribución de Bogoshorts que contempla cortos colombianos y del resto de Latinoamérica.

En el evento estará presente el director y fundador de Bogoshorts, Jaime Manrique, en diversas actividades de industria, entre ellas el Short Film Conference (SFC), la asociación mundial de festivales de cortos de la cual es parte de la Junta Directiva y un evento de relacionamiento organizado en conjunto con Proimágenes Colombia en el stand de Colombia en el mercado.

Bogoshorts, con 23 años de trayectoria, se realiza cada diciembre en la capital de Colombia: el Bogotá Short Film Festival, cuya próxima edición, la 24, será del 1 al 8 de diciembre de 2026.

Clermont, entretanto, se ha convertido a lo largo de los años en una cita obligada para los actores globales de la industria del cortometraje; el festival de cortos más grande e importante del mundo es también considerado para los implicados un punto de inspiración, conexión y fortalecimiento.

Dentro del Marché du Film Court de Clermont en el componente Talents Connexion participará el proyecto de cortometraje colombiano 'Los afectos' de la directora Paola Ochoa Betancurth y el productor Juan Sebastián Sarmiento Bazzani.

La del 2026 será la quinta participación de un proyecto colombiano en desarrollo que recibe Fast Track del Bogoshorts Film Market (BFM) para llegar a Clermont, en anteriores ediciones lo hicieron 'Espantapájaros', 'Un día de Mayo', 'Los subtítulos' y 'Paloquemao'.

El cortometraje colombiano 'Una vez en un cuerpo', por otro lado, hace parte de la Competencia Internacional en el programa I5, seleccionado previamente en Locarno, Sundance y Bogoshorts, donde fue ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje Nacional de Animación. Es dirigido por María Cristina Pérez bajo la producción de Pez Dorado Animaciones en coproducción con Cartuna.

En la Competencia LABO de Clermont estará presente el corto 'UM', del director colombiano radicado en Francia: Nieto, quien fue Jurado de la edición 20 de Bogoshorts en la que tuvo una retrospectiva de su obra.

Finalmente, también, se proyectará el cortometraje 'Leidi', de Simón Mesa Soto, director de los largometrajes 'Un poeta' y 'Amparo', en la retrospectiva del London Film School.

'Leidi' es el único cortometraje colombiano ganador de la Palma de Oro, logrado en la edición 67 del Festival de Cannes y actualmente distribuido por Bogoshorts Film Agency.