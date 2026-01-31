NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Expertos advierten que la política tradicional quedó rezagada frente a la tecnología y alertan que la falta de controles convierte la corrupción en una práctica sistemática en la región.

En el programa Razón de Estado el director de Latin American Watch de la Fundación Libertad de Argentina, Augustín Antonetti y Stephanie Henaro, experta en geopolítica y seguridad, analizan el papel de la tecnología en la política y por otro lado la corrupción de América Latina.

Antonetti comenzó anunciando que “nosotros, estas generaciones vamos a tener nuevas herramientas que quizás nos ayuden a impulsar un poco y a transformar realmente la realidad de América Latina, pienso por ejemplo en inteligencia artificial”.

En ese orden de ideas “la política, la vieja política se ha quedado en muchos discursos que hoy ya no sirven, y por más que lo intenten seguir impulsando su narrativa durante los próximos años, es algo que siempre va a quedar atrasado porque no están al ritmo de la tecnología”, explicó el analista.

Por otro lado, en cuestiones de corrupción Henaro enfatizó en que el “Estado no es una rutina, es emergencia, cuando necesitas operativos para que un territorio funcione, el Estado ya perdió normalidad, y eso es lo que pasa cuando no hay” control no “separación de poderes”.

De esa forma, “cuando no hay castigos la corrupción se vuelve rutina, ahora todo esto tiene que ver con el deseo de poder, con el deseo de servirse a sí mismos, en lugar de servir a los ciudadanos que los eligieron y vemos una alianza cada vez más desmedida entre los políticos y el crimen organizado”, concluyó la experta.

