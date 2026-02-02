“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado”: empresarios colombo-americanos viajaron a Washington en paralelo al encuentro de Trump y Petro

El encuentro entre el presidente Petro y el presidente Trump, cada vez más cerca, programado para las 11 de la mañana del martes 3 de febrero en el Despacho Oval, abordará temas como narcotráfico, migración, relaciones comerciales, seguridad regional, energía y transición climática.

VEA TAMBIÉN El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca: esta es la agenda oficial de la visita o

En esa misma línea, delegaciones de empresarios colombo-americanos viajarán a Washington desde el sur de la Florida con la participación de líderes empresariales provenientes de Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Virginia y Maryland.

En ese contexto, en el programa El Informativo de NTN24, Fabio Andrade, empresario colombiano, explicó las razones de la visita de los empresarios y los puntos clave a tocar.

“Nosotros vamos para dar una voz muy importante, además de la preocupación de Estados Unidos con Colombia, relación al narcotráfico, el uso de los grupos criminales, etc”, explicó.

El viaje de los empresarios tiene “tres puntos muy puntuales”, explicó que “queremos estar claros que se exija, unas elecciones claras que saquen los grupos subversivos, y de terrorismo contra el votante y pedimos que la embajada de los Estados Unidos sea uno de los garantes importantes sobre el proceso electoral”.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo funcionará la ley de amnistía que propone Delcy Rodríguez en Venezuela? o

Además, temen que en la reunión de Trump y Petro haya malentendidos, detalló el “miedo” que sienten los empresarios colombo-americanos en los Estados Unidos: “No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado, afortunadamente por ser colombianos-americanos votantes, tenemos una voz bastante fuerte”.

Por último, concluyó su punto más importante: “Queremos asegurar que el presidente Petro entregue el gobierno, que no manipule estas elecciones, que no use los grupos subversivos, que no use estos grupos para amedrentar y use estos grupos criminales para amenazar a los colombianos”.