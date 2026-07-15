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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Sismo en Venezuela

No fue solo el sismo: expertos internacionales revelan por qué colapsaron los edificios en el terremoto de Venezuela

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto doble en Venezuela- Foto: EFE
Terremoto doble en Venezuela- Foto: EFE
El doble sismo del pasado 24 de junio, que dejó más de 4.700 muertos, expuso graves fallas estructurales y falta de acero en las edificaciones afectadas, según prestigiosos ingenieros sísmicos.

​La devastación dejada por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, que hasta el momento cobra la vida de más de 4.700 personas y mantiene el reporte de al menos 190 edificios colapsados y 856 afectados, ha abierto un profundo debate sobre la calidad de la infraestructura en el país.

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Los expertos en ingeniería antisísmica dicen que la tragedia de los bloques de apartamentos destruidos en zonas como La Guaira no fue solo culpa de la naturaleza. También hubo problemas graves en la forma en que se construyeron estos edificios.

​El diagnóstico de los expertos:

​Eduardo Kausel, Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Juan Carlos de La Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizaron los registros visuales de la catástrofe y coincidieron en que las estructuras colapsadas no contaban con los estándares mínimos de sismorresistencia.

​Kausel destacó dos anomalías extremadamente graves en los escombros de Venezuela:
​Ausencia total de acero: En muchos de los edificios desplomados no se apreciaban las barras de refuerzo metálicas necesarias para dar flexibilidad al concreto.

​El fenómeno del "espagueti": En los lugares donde sí había acero, las barras estaban completamente lisas, dobladas como espaguetis y sin rastro de concreto adherido.

"Eso me indica que no había adhesión entre la enfierradura y el hormigón. Y si eso es así, entonces el fierro no ayuda a resistir. Puede haberse debido a que los fierros carecían de estrías, o que el concreto tenía mucha agua o demasiada arena", explicó el experto del MIT a BBC Mundo.

​Por su parte, De La Llera enfatizó que el hecho de ver los pisos de los edificios aplastados uno exactamente encima del otro (colapso tipo "sándwich") es el reflejo de una falla estructural neta por falta de estribos o cinturones de acero que confinar el hormigón.

¿Cómo funciona una estructura sismorresistente?

​La ingeniería civil actual trabaja con dos enfoques de diseño para proteger a la población en países con alta actividad sísmica, como Chile.

Filosofía convencional

Su objetivo es que los edificios puedan sufrir daños graves y quedar fuera de servicio después de un terremoto extremo, pero sin colapsar. El objetivo principal es evitar que las personas mueren aplastadas, algo que se vio en Venezuela.
Filosofía moderna

Esta utiliza tecnología avanzada para que las estructuras no sufran daños y sigan operativas al 100% justo después de un terremoto.

Para lograr esto, es clave usar hormigón armado. Éste es una mezcla de concreto y barras de hierro estriadas.

o

El concreto brinda resistencia a la compresión. Mientras que el hierro proporciona “ductilidad". Esto es la capacidad de la estructura para deformarse y moverse con el terremoto sin quebrarse como el vidrio.

​Una "vacuna" desaprovechada y el llamado a la excelencia

​Para los especialistas, la tecnología para salvar vidas ya existe y es accesible. De La Llera insiste en que el uso de aisladores sísmicos y disipadores de energía debería ser una norma global obligatoria, similar a los frenos ABS en los automóviles, puesto que en Chile se han desarrollado métodos para aplicar estas tecnologías incluso en viviendas de interés social a bajo costo.

​La lección que deja la tragedia en Venezuela es clara y urgente para toda la región: las normas de construcción no son de decoración.

o

​"No se saca nada con tener en papel normas que establecen cómo hacer algo muy resistente si no se aplican y la calidad de la construcción no es buena. No hay sustituto para la excelencia", concluyó Kausel.

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