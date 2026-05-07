País sudamericano incorpora avanzados drones VTOL para reforzar la vigilancia en su frontera norte

En el marco del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON), la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha incorporado tres nuevos drones DeltaQuad Evo, según lo informó el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela.

El comisionado chileno destacó que estos equipos forman parte del Plan de Fortalecimiento Fronterizo impulsado por el Ministerio del Interior.

Los drones VTOL Evo son un tipo de dron que combina la maniobrabilidad de los sistemas multi-rotor con el vuelo hacia delante de los aviones de ala fija, diseñados para tareas aéreas complejas, como el levantamiento aéreo para negocios y las inspecciones aéreas de infraestructuras.

Entre sus características más valiosas se encuentra la capacidad de hasta 4,5 horas de vuelo continuo y un alcance de transmisión de alrededor de 30 kilómetros, operan en condiciones complejas del desierto.

La llegada de estos equipos no es una novedad, ya que la ex ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, anunció el ingreso de estas tres unidades durante una visita a la zona en febrero pasado.

En ese contexto, los nuevos drones se unen a las 18 unidades que ya están en operación y representan un paso más en el cierre de brechas tecnológicas dentro del SIFRON, que acumula inversiones superiores a los 13 millones de dólares en equipamiento variado.

Ahora, la Fuerza Aérea de Chile será la encargada de operar estos drones de manera profesional junto a las Jefaturas de Área Fronteriza y el Comando Conjunto Norte, su diseño VTOL permite despegues y aterrizajes en espacios reducidos, ejecutando vigilancia en tiempo real como mapeo preciso de extensas áreas.

Finalmente, los drones serán incorporados para vigilancia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.